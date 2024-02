Barcelona w Szubinie? W pracowni Reprojektownia Klaudii Stróżyńskiej. To meble robione z pasją

W 2017 roku pani Klaudia wyjechała do Hiszpanii: - Moja przygoda z tym krajem była wynikiem miłości do męża, Jose, pięknej pogody i chęci sprawdzenia swoich sił na innym rynku niż ten rodzimy w Szubinie. To doświadczenie otworzyło przed mną ogromne możliwości rozwoju zawodowego, współpracy z architektami, śledzenia najnowszych trendów i projektowania hoteli. W Barcelonie to był świetny czas!