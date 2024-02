Basia Parzęczewska - tak mieszka gwiazda The Voice Senior. Ma piękny dom z kominkiem w salonie

Barbara Parzęczewska wygrała drugą edycję The Voice Senior i skradła serca widzów. Jak sama mówi, ta wygrana odmieniła jej życie. Przede wszystkim w aspekcie muzycznym, ale radość daje Basi także kontakt z ludźmi, to że są tak mili i życzliwi, a to daje mnóstwo energii do dalszych działań."U mnie wszystko fajnie, muzycznie się rozwijam, idę do przodu z muzyką - robię to co kocham." - mówi o sobie Barbara Parzęczewska.Zajrzeliśmy do jej domu, by zobaczyć jak mieszka. Barbara ma piękny dom, utrzymany w przytulnym, swojskim klimacie. Dom jest przyozdobiony obrazami, które Barbara sama maluje. Zobaczcie!

