Piotr Baron, menedżer Apatora Toruń: "Nad tym teraz musimy pracować"

Przegraną w Lublinie można było "wkalkulować", bo Motor to ekipa (póki co) bez słabych punktów. W Lublinie początkowo zapowiadało się na demolkę - gospodarze po pięciu biegach prowadzili aż 24:6 .

W ekipie "Aniołów" znakomitą formę potwierdził jednak Emil Sajfutdinow (16 punktów w sześciu startach), a jego akcje na torze zachwycały kibiców. Ważne punkty dorzucali też Robert Lambert i Patryk Dudek, ale to było wciąż za mało, by nawiązać skuteczną walkę z rywalami. Dobra końcówka - wygrane w nominowanych 4:2 i 5:1 - wystarczyła, by nieco zmniejszyć rozmiary porażki.