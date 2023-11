Basket 25 Bydgoszcz - MKS Pruszków. Drugie zwycięstwo z rzędu [zdjęcia kibice + mecz]

Basket 25 Bydgoszcz - MKS Pruszków 83:71

Kwarty: 24:17, 20:23, 17:14, 22:17

Basket 25: Calloway 31 (8x3), Hamilton 13 (9 zb.), Michałek 8 (1x3), Papiernik 6 (2x3), Zmierczak 2 - Radić 13 (1x3), Sztąberska 3 (1x3), Wieczyńska 3, Maławy 2, Zdrodowska 2, Pawlikowska 0.

MKS: Maupin 18 (1x3), Stawicka 12 (1x3), Świeżak 8, Marcinkowska 5 (1x3), Frojendal 4 - Zaborska 14, Jastrzębska 4, Dmochewicz 2, Haponik 2, Giżyńska 2.

Bydgoszczanki przystępowały do meczu z pruszkowiankami podbudowane zwycięstwem w stolicy. Ich rywalki doznały do tej pory pięć porażek.

Praktycznie przez cały czas podopieczne Piotra Kulpekszy kontrolowały przebieg wydarzeń na boisku i ich zwycięstwo nie było zagrożone. Właściwie tylko dwa razy straciły prowadzenie i to tylko na chwilę. Zresztą na początku spotkania. Potem jak zaczęły trafiać, to zyskały przewagę, której nie oddały już do końca. Najwyżej wygrywały różnicą 13 punktów. Bydgoszczanki bardzo dobrze zagrały w kontrataku, zdobywając dwa razy więcej punktów od rywalek tym elementem gry.