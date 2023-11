Pierwsze zwycięstwo Basketu 25 Bydgoszcz, fatalna kwarta Energi Polskiego Cukru Toruń

Polonia Warszawa - Basket 25 Bydgoszcz 92:100 (33:23, 24:33, 17:17, 18:27)

Polonia: Pawłowska 24 (2), Wells 16 (1), Williams 10, Masłowska 10 (1), Sklepowicz 5 oraz Berezowska 19 (4), Leszczyńska 7, Batura 1.

Basket 25: Calloway 32 (3), Michałek 25 (5), Radić 16 (4), Zmierczak 9 (1), Hamilton 8 oraz Papiernik 10 (1), Zdrodowska 2, Pawlikowska 0, Świątkowska 0, Sztąberska 0, Maławy 0.

Początkowo nic nie zwiastowało takiego sukcesu. Bydgoszczaki mecz w Warszawie rozpoczęły koszmarnie w defensywie, w 1. kwarcie straciły aż 33 punkty, do przerwy aż 57. Na szczęście w parze szła skuteczność w ataku. Do przerwy Basket 25 tracił do Polonii tylko punkt, bo świetną Keondrię Calloway (14) wsparły w punktowaniu Adelina Radić i Weronika Papiernik.

Po przerwie wciąż Calloway była gwiazdą pierwszej wielkości w tym meczu, ale sama nie zapewniłaby bydgoskiej drużynie wygranej. Druga połowa należała też do Kariny Michałek. Najbardziej doświadczona zawodniczka w zespole do przerwy trafiła tylko raz z gry, a potem dołożyła 17 punktów, w tym cztery trafienia z dystansu.