Będą halowe mistrzostwa świata w lekkoatletyce w 2026 roku w naszym regionie?

- To historyczna chwila dla województwa kujawsko-pomorskiego i lekkiej atletyki – mówi marszałek Piotr Całbecki. – Po raz pierwszy to region, a nie pojedyncze miasto jest kandydatem do organizacji halowych mistrzostw świata. Dziś uczyniliśmy pierwszy krok ku tej imprezie. Jeśli World Athletics postawi na Kujawsko-Pomorskie, uczynimy wszystko, by impreza miała wymiar regionalny i była znakomitą platformą promocji Kujaw i Pomorza.