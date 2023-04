Będą kolejne bloki przy ul. Celulozowej we Włocławku. Tak wyglądają prace [zdjęcia]

Tyle mieszkań powstanie przy ul. Celulozowej we Włocławku

Przy ul. Celulozowej we Włocławku powstają dwa kolejne bloki z mieszkaniami przeznaczonymi na wynajem na czas nieoznaczony. Jeden będzie miał trzy klatki, drugi pięć. Łącznie znajdą się w nich 144 mieszkania, o różnej powierzchni – od 27 do 74 metrów kwadratowych (w tym także dla osób z niepełnosprawnościami).

Nowe bloki mają być gotowe do końca 2023 roku. W drugiej połowie kwietnia 2023 roku Krzysztof Kukucki, zastępca prezydenta Włocławka, przekazał że prace przebiegają zgodnie z harmonogramem . Poinformował również, co zostało już zrobione.

Trwa nabór wniosków na mieszkania przy ul. Celulozowej we Włocławku

Nabór wniosków o najem mieszkań, które powstają w ramach II etapu inwestycji przy ul. Celulozowej we Włocławku, rozpoczął się 3 kwietnia. Wnioski od zainteresowanych mieszkańców będą przyjmowane do 2 czerwca 2023 roku .

Jeśli złożony wniosek będzie niekompletny, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia go. Będzie miał na to siedem dni. Projekt listy wnioskodawców ma być gotowy do 4 września, natomiast ostateczna lista najemców ma być znana do 1 grudnia 2023 roku.