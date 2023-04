Będą podwyżki w "budżetówce" w Grudziądzu? Domagają się ich m.in. pracownicy DPS-u

By "dobić" do najniższej krajowej wliczane są tym osobom dodatki: za pracę w godzinach popołudniowych i za pracę w niedzielę i święta. Czytamy m.in. (...) "Regulacja wynagrodzeń dodatkami w celu osiągnięcia poziomu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, wydaje się być przejawem ludzkiej ignorancji" (...).

W piśmie, do którego dotarła "Pomorska" skierowanym do wiceprezydent Róży Lewandowskiej jak i przewodniczącego rady miejskiej Grudziądza, Łukasza Kowarowskiego szefowa związkowców DPS-u sygnalizuje ważny problem, a chodzi o to że aż 152 pracowników DPS-u, nie osiąga aktualnie wynagrodzenia zasadniczego. Jak się dowiadujemy są to m.in.

Podwyżki zostaną uruchomione w czerwcu. Dla wszystkich pracowników podległych Ratuszowi

- Od stycznia regulacja najniższej krajowej znowu spowodowała, że nastąpiło spłaszczenie płac i prace trwają nad tym aby tego spłaszczenia nie było przy uwzględnieniu następnej regulacji najniższej krajowej w lipcu - wyjaśnia Róża Lewandowska.

Co do informacji o zapewnieniach DPS-u o podwyżkach w marcu, nie później niż w kwietniu wiceprezydent Lewandowska przyznaje że była mowa o "kwietniu, maju", ale nie były to zapewnienia a propozycje. Dlaczego zatem później? - Nie mogę zdradzać kuluarów prac nad podwyżkami, ale zaznaczę że nie chcemy aby wynosiły one 100 zł i nie były one spłaszczone po lipcowej podwyżce najniższej krajowej - wyjaśnia Róża Lewandowska. - Dążymy do tego, żeby każde wyższe stanowisko miało wyższe wynagrodzenie niż najniższa krajowa. Im większa odpowiedzialność, tym wyższa wypłata.

Jeśli chodzi o wysokość podwyżek dla "budżetówki", to wiceprezydent Grudziądza nie podaje póki co konkretnej kwoty, ale zdradza że będzie to w zależności od stanowiska "nie mniej niż". Jak podkreśla Róża Lewandowska, podwyżki mogłyby być przyznane szybciej i w wyższych kwotach gdyby nie to, że grudziądzki samorząd z tytułu podatków PiT i CiT ma ubytek na przestrzeni ostatnich lat rzędu ok. 80 mln zł. Te pieniądze zostały w budżecie centralnym, a nie wróciły do kasy miasta.