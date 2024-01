Będą zmiany w regulaminie? PGE Ekstraliga chce stawiać na wychowanków

PGE Ekstraliga od 2025 roku chce wprowadzić obowiązek wystawiania wychowanka.

Temat szkolenia młodzieży od dawna budzi dyskusje, a włodarze żużlowych lig robią coraz więcej, by zmusić kluby do inwestowania w wychowanków. Wszystko wskazuje na to, że niebawem wykonają kolejny krok. Ireneusz Maciej Zmora, były prezes Stali Gorzów, w swoich mediach społecznościowych poinformował o przepisie, który miałby wejść w życie w przyszłym roku. - Jeden z juniorów musi być wychowankiem. Taki pomysł jest w planach żużlowych działaczy. Ma obowiązywać już od 2025 roku. Nie wszędzie się ucieszą. Jestem ZA - napisał Zmora.

Zadowoleni na pewno wszyscy nie będą, bo większość klubów może mieć spory problem. Wśród kibiców opinie również są podzielone. - To ciekawy pomysł. Może wreszcie skończy się panowanie tych, którzy za pieniądze głównie ze spółek skarbu państwa kupowali całe drużyny i odnosili sukcesy. Czas docenić również prace u podstaw - skomentował jeden z kibiców.

- Czy nie skończy się tak, że klubu będą wstawiały do składów zawodników nieprzygotowanych do rywalizacji na wysokim poziomie? To może być niebezpieczne - skontrował kolejny.

W sprawie wypowiedział się również były trener reprezentacji Polski - Marek Cieślak. - To jak zabawa prądem, który w każdej chwili może nas porazić. Wprowadzenie obowiązkowych wychowanków będzie musiało odbić się na poziomie rozgrywek, a może nawet doprowadzić do przypadków jej ośmieszenia - powiedział portalowi WP Sportowe Fakty. - Wyobrażam sobie, że w efekcie zmian, w najlepszej żużlowej lidze świata regularnie będą występować zawodnicy zupełnie do tego nieprzygotowani. Przecież nie każdy zespół ma wartościowego wychowanka, a co dopiero będzie, gdy w wyniku kontuzji jeździć będzie musiał trzeci czy czwarty zawodnik. To będzie źle wyglądało, ale przede wszystkim będzie stanowiło zagrożenie dla samych zawodników i ich rywali. Szczegóły projektu nie są jeszcze znane.

