Benzyna E10 zastąpi popularną PB95. Sprawdź tylko, czy będziesz mógł ją wlać do swojego auta!

Będzie bardziej ekologicznie (ślad węglowy jest o ok. 70 proc. mniejszy w porównaniu z paliwami kopalnymi) i zgodnie z unijnymi wymogami. Polska będzie 18. krajem w UE, który wprowadzi paliwo E10. Jest jednak „małe ale” - starsze auta, dokładniej ich silniki, mogą „nie trawić” nowego paliwa.

Obecnie oferowana na stacjach paliw PB95 to benzyna silnikowa E5, czyli zawierająca objętościowo do 5 proc. biokomponentów (bioetanolu). Nowy produkt będzie ich miał do 10 proc.