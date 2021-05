„Bez GMO”, to więcej niż moda? Tego hasła szuka w sklepach coraz więcej konsumentów

Przez dziewięć lat - na zlecenie Komisji Europejskiej - siedmiokrotnie były przeprowadzane badania opinii wśród mieszkańców krajów członkowskich, które dotyczyły biotechnologii oraz innych nowych technologii. Pytano choćby o stosunek do genetycznie modyfikowanej żywności.

Okazuje się, że na przestrzeni lat, zmienił się stosunek do żywności transgenicznej - według badanych jest "nieakceptowana moralnie, a jej wprowadzenie na rynek obciążone ryzykiem". Konsumenci coraz częściej szukają na sklepowych półkach haseł „Bez GMO".

"O ile jeszcze w 2005 r. w badaniu prowadzonym w 25 krajach Unii Europejskiej 6% ankietowanych wyraziło całkowitą zgodę na obecność żywności zmodyfikowanej genetycznie, a 21% tendencję do zgody, to pięć lat później – w 2010 r. (UE-27) całkowitą zgodę deklarowało 5%, a tendencję do zgody 18%. Natomiast całkowitą dezaprobatę wobec żywności GM w 2005 r. zadeklarowało 28% ankietowanych, a tendencję do dezaprobaty 29%. W 2010 roku było to odpowiednio 33% i 28%", wskazuje Polska Izba Mleka.