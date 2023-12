Bezpośrednie pociągi z Bydgoszczy do Łodzi mogą wrócić! Znamy datę korekty rozkładu jazdy PKP

To relacja Lecha B. z Bydgoszczy: - Skład Polregio wyjeżdża z Bydgoszczy o godzinie 15:05, a do Łodzi dociera po bardzo długim czasie, bo o godzinie 19:32: W Kutnie jest przesiadka, postój trwa od godz. 17:26 do 18:11, czyli 45 minut. Pasażerowie zostali wystawieni, naprawdę, na dużą próbę! Podróż twa 4 godziny i 27 minut!