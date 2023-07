Bierzesz pigułki antykoncepcyjne? Przyjmowanie hormonów sprzyja powstawaniu depresji i raka

Badanie na ogromną skalę

Badania na ogromna skale przeprowadzili naukowcy z uniwersytetu w Uppsali. Przeanalizowane zostały informacje dotyczące aż 250 tys. kobiet będące w dyspozycji brytyjskiego Biobanku. Obiektem badań były kobiety zażywające tabletki z progestagenem , związkiem przypominającym dwa hormony - progesteron, oraz estrogen. Progestagen zapobiega owulacji i zagęszcza śluz szyjkowy, aby uniemożliwić plemnikom przedostanie się do macicy, podczas gdy estrogen rozrzedza wyściółkę macicy, utrudniając implantację zapłodnionego jaja.

Sprzyja depresji? I to bardzo!

Wyniki były jednoznaczne – u osób nastoletnich, rozpoczynających stosowanie tabletek antykoncepcyjnych, depresja występowała o 130 proc. częściej występowania objawów depresji. Co prawda podatność ta zmniejszała się wraz z kontynuacją stosowania tabletek (do 73 proc. ponad normę) przez pierwsze dwa lata, ale podwyższone ryzyko utrzymywało się nawet po odstawieniu pigułki dla nastoletnich użytkowników.

To nie koniec badań szwedzkich naukowców. Kolejne analizy mają dotyczyć m.in. plastrów antykoncepcyjnych, spirali hormonalnych i krążków dopochwowych. Badane będą zarówno poszczególne środki antykoncepcyjne, jak i metody ich używania.