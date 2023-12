Biletu ulgowego już nie kupisz tak łatwo! Tak zmieniły się zasady podróżowania pociągami PKP Intercity i TLK

30-procentowa ulga - nowe zasady

By zapłacić za bilety 30 proc. mniej teraz trzeba je kupić najpóźniej trzy dni przed wyjazdem, a nie jak do tej pory np. dzień przed wyjazdem czy w ten sam.

PKP Intercity: - Tak łatwiej planować dodatkowe pociągi

Przewoźnik wyjaśnia, że tempo wzrostu liczby pasażerów w okresach wyższego zainteresowania podróżami dalekobieżnymi, jak długie weekendy, wakacje i ferie, było wyższe niż możliwości standardowo podstawianych składów. Wymagało to uruchamiania dodatkowych pociągów i wzmacniania składów dodatkowymi wagonami. PKP Intercity nadal zamierza to robić, jednak mając informacje z wyprzedzeniem o zainteresowaniu połączeniami, decyzje o wzmocnieniach i dodatkowych pociągach będą mogły być podejmowane z większym wyprzedzeniem.

„Realizacja wzmocnień na krótko przed odjazdem pociągu powodowała większą nieprzewidywalność i przekładała się na punktualność. Szczególnie w przypadku wyjazdów grupowych, w ostatnich dniach przed odjazdem, co powodowało, że pasażerowie nie mogli już kupić biletów w dowolnej dla siebie konfiguracji. Nierzadko miejsca były od siebie oddalone lub znajdowały się w różnych wagonach. Przypomnijmy, że w ramach oferty Taniej z Bliskimi na jednym bilecie może podróżować nawet 6 osób. Wcześniejsze planowanie podróży umożliwi pełniejszy dostęp do miejsc i wybór odpowiedniej konfiguracji przejazdu dla podróżnych korzystających z oferty Taniej z Bliskimi” - czytamy w komunikacie PKP Intercity.

Taniej z bliskimi - dla kogo promocja?

Od 22 grudnia 2023 dojedziemy z Kujaw i Pomorza do Zakopanego

Mieszkańcy Kujaw i Pomorza będę mogli dojechać do stolicy Tatr pociągiem IC Witkacy. Dotychczas, ze względu na prace modernizacyjne prowadzone na trasie Kraków - Zakopane, bezpośrednio pociągiem pod Tatry można było dojechać tylko w wakacje i ferie zimowe lub przez cały rok, ale korzystając z zastępczej komunikacji autobusowej od/do Krakowa.

Natomiast od nowego rozkładu jazdy PKP, który wszedł w życie 10 grudnia, są dwa nowe połączenia z Bydgoszczy do Kłodzka - IC Heweliusz oraz TLK Rozewie. Podczas podróży pasażerowie przesiądą się we Wrocławiu do pociągu jadącego do Kłodzka, który będzie obsługiwany zmodernizowanym pojazdem ED74.

Z Bydgoszczy do Warszawy pasażerowie mają do wyboru 9 par połączeń całorocznych, a ponadto: