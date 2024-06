"Bitwa Regionów 2024" pod Grudziądzem. Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały pyszne potrawy. Wyniki, zdjęcia

"Bitwa regionów" w Białym Borze pod Grudziądzem 2024 - wyniki

"Bitwa regionów" w Białym Borze pod Grudziądzem 2024

W rywalizacji w "Bitwie Regionów 2024", która odbyła się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego "Delfin" w Białym Borze w gminie Grudziądz wzięło udział 17 KGW. Imprezie towarzyszył festyn z okazji rozpoczęcia wakacji. Była to również okazja do obejrzenia przebudowanego i rozbudowanego Ośrodka "Delfin" nad Jeziorem Wielkim Rudnickim.

"Bitwa regionów" w województwie kujawsko-pomorskim 2024

W 2024 r. w Kujawsko-Pomorskiem do konkursu kulinarnego "Bitwa regionów" zgłoszono do 178 potraw. Półfinał dla Kujawsko - Pomorskiego odbędzie w sierpniu, a we wrześniu finał w Warszawie.