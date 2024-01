To było bardzo ważne spotkanie w kontekście walki o czwarte miejsce po rundzie zasadniczej sezonu, które w play off daje przewagę parkietu w pierwszej rundzie. Bydgoska drużyna bardzo liczyła więc na zwycięstwo i odrobienie większości z czteropunktowej straty do BBTS. Punkty były zresztą na wagę złota, bo ścisk w tabeli był ogromny. Dziewiąty BAS Białystok miał taki sam dorobek co siódma w tabeli ekipa BKS Visła.

BKS VISŁA PROLINE BYDGOSZCZ - BBTS BIELSKO-BIAŁA. ZDJĘCIA: