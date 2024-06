BKS Visła Proline Bydgoszcz ma nowego zawodnika. "Talent do oszlifowania"

W BKS trwa budowa składu na sezon 2024/2025. W poniedziałek klub poinformował o kontrakcie z kolejnym graczem. Do drużyny dołączył Błażej Bień.

- Nowy tydzień, nowy dzień, nowe informacje! Witamy na pokładzie kolejnego utalentowanego zawodnika! Błażej to mistrz Polski juniorów młodszych w sezonie 2021/2022, mistrz Polski juniorów 2023/2024 i MVP obu turniejów - przedstawił zawodnika klub. - Błażej Bień to kolejny talent do oszlifowania, skrupulatnie wybrany przez trenera Masnego. Błażej, witamy w BKS Visła Proline Bydgoszcz!