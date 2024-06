BKS Visła Proline Bydgoszcz ma prawie kompletny skład na nowy sezon. Jest kolejny transfer

Mendel ma 26 lat. Mierzy 197 cm, waży 93 kg. Zasięg w ataku 335 cm, a w obronie 315 cm. Jest wychowankiem Chemika Bydgoszcz. Grał w bydgoskim zespole Młodej Ekstraklasy w latach 2014-17. Potem przeniósł się do Stali Grudziądz. Kolejne trzy lata spędził w Sobieskim Arenie Żagań. Ostatnie dwa sezony to gra w Mickiewiczu Kluczbork. Teraz wraca do Bydgoszczy.