BKS Visła Proline Bydgoszcz zaskakuje transferem. Będzie wielki powrót [zdjęcie]

Władze bydgoskiego klubu ostatnio są bardzo aktywne. We wtorek ogłoszono nazwę drugiego sponsora tytularnego. Dziś pochwaliły się transferem siatkarza i to takim, który musi robić wrażenie. Do bydgoskiej drużyny wraca po czterech latach Igor Yudin.

Przypomnijmy, że to przyjmujący. Urodził się w Rosji w 1987 roku, ale grał w reprezentacji Australii. W Polsce występował w Jastrzębskim Węglu, AZS Olsztyn i w Łuczniczce Bydgoszcz. Po odejściu z Bydgoszczy grał w Zenicie Kazań, a potem włoskich Gas Sales Piacenza i Emma Villas Aubay Siena.

POLECAMY