Bliźniaczki Magda i Marta Wróbel ze Sławęcina pod Inowrocławiem startują w konkursie dla niepełnosprawnych. Zagłosuj!

Na pierwszy rzut oka Magda i Marta są identyczne. Często nawet takie same ubrania noszą. - Co zrobić, skoro mamy jednakowy gust i podobają nam się te same sukienki? - śmieją się dziewczyny. - Wtedy chociaż kolory kiecek wybieramy sobie inne. To, co robimy na co dzień, też nam obu tak samo się bardzo podoba.

Magdalena i Marta Wróbel urodziły się z dziecięcym porażeniem mózgowym. Mimo niepełnosprawności, brną do przodu. Dziewczyny mieszkają w Sławęcinie (powiat inowrocławski), ale w branży dziennikarskiej udzielają się w całym województwie kujawsko-pomorskim. Skończyły studia (socjologię i administrację), są blogerkami i dziennikarkami. Zajrzyjcie na ich stronę: Magda i Marta Wróbel

Sporo jeżdżą po regionie, ale i po Polsce. Swoim entuzjazmem zarażają takich, jak one, niepełnosprawnych.