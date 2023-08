Bogata kartoteka kierowcy z Grudziądza. Po kontroli "drogówki" trafił za kraty!

Przestępca, prowadzący audi został zatrzymany do kontroli drogowej przy ul. Hallera w Grudziądzu. - W trakcie czynności funkcjonariusze ustalili 46-letni mieszkaniec Grudziądza jest poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Dodatkowo ustalili, że nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami - wyjaśnia asp. Łukasz Kowalczyk z grudziądzkiej policji.

Mężczyzna posiadał cztery czynne zakazy sądowe prowadzenia pojazdów, w tym jeden dożywotni. Policjanci zatrzymali kierowcę i doprowadzili go do aresztu celem odbycia kary.