Bon energetyczny 2024 - od kiedy i dla kogo? Takie będą zasady - są informacje z rządu [8.05.2024 r.]

Bon energetyczny 2024 - kiedy i dla kogo? Takie mają być zasady

O przyjęciu przez Radę Ministrów projektu ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym poinformowała we wtorek również Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

- Rozmawialiśmy o wsparciu energetycznym dla Polek i Polaków. Jest dobra decyzja rządu, bo będzie to wsparcie – powiedział Gawkowski dziennikarzom po posiedzeniu rządu. We wtorek (7.05.2024) wyjazdowe posiedzenie Rady Ministrów odbyło się w Katowicach.

Oto zasady przyznawania bonu energetycznego w 2024 roku

Jak wskazała KPRM, bon energetyczny będzie stanowił jednorazowe świadczenie pieniężne przeznaczone dla ok. 3,5 mln gospodarstw domowych o niższych dochodach. Przewidziane będą dwa progi dochodowe: do 2500 zł dla gospodarstw jednoosobowych oraz do 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych. Ze wsparcia będą mogli skorzystać np.: emeryci ze świadczeniem poniżej minimalnej emerytury, a także emeryci i renciści, których świadczenie jest równe najniższej emeryturze. Obecnie wynosi ona 1780,96 zł.