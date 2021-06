Bony turystyczne w województwie kujawsko-pomorskim. Ile bonów już aktywowano? OPRAC.: Joanna Maciejewska

Bony turystyczne można wykorzystać do końca marca 2022 roku. Do tej pory, w całej Polsce, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał już ponad 1,6 milionów bonów turystycznych na kwotę blisko 1,5 miliarda zł. W województwie kujawsko-pomorskim mieszkańcy aktywowali już 85 tysięcy bonów na kwotę ponad 220 tysięcy zł. Komu przysługuje bon turystyczny i w jaki sposób go aktywować?