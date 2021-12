Boże Narodzenie na wsi. Takie piękne zwyczaje pielęgnowali nasi przodkowie [zdjęcia]

Nasi przodkowie zasiadali do stołów w momencie pojawienia się pierwszej gwiazdy - symbolu gwiazdy betlejemskiej. Jak bowiem głosi Pismo Święte, to właśnie ona rozbłysnęła nad stajenką, gdy na świat przyszedł Jezus.

Wigilijny rytuał rozpoczynał się (i tak jest nadal) od dzielenia opłatkiem, kiedyś był on zwany mgiełką, miał gwarantować zgodę i pomyślność. Dodajmy, że wypiek opłatków należał do obowiązków osób związanych z Kościołem - prym w tej dziedzinie wiódł zakon ss. Sakramentek. To, że podczas wigilijnej wieczerzy opłatek jest zawsze obecny, zawdzięczamy XVIII-wiecznej szlachcie. Kiedyś bardziej powszechny był jednak zwyczaj dzielenia się opłatkiem ze zwierzętami gospodarskimi, którym tak wiele zawdzięczano.