Branża pirotechniczna poważnie potraktowała sejmowy projekt ograniczenia sprzedaży

Wydrukowanych zostało kilka tysięcy plakatów. Dystrybutorzy i importerzy środków pirotechnicznych sfinansowali druk kilku tysięcy plakatów z poradami jak chronić zwierzęta przed hukiem.

- Branża pirotechniczna czuje się odpowiedzialna za dobrostan naszych czworonożnych przyjaciół – zapewnia Aneta Siwarga, wiceprezes Fundacji Rozwoju i Edukacji Pirotechnicznej. - Apelujemy do Polaków, żeby nie używali fajerwerków w pobliżu schronisk dla zwierząt. Od początku naszej działalności współpracujemy z Fundacją Karmimy Psiaki, a wraz z wolontariuszami – fanami piroetechniki prowadzimy akcje plakatowe „Jak pomóc swojemu psu w Sylwestra”. Co roku tysiące plakatów trafia do klinik weterynaryjnych, sklepów zoologicznych, szkół i urzędów.