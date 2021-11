Czy kompromis w sprawie fajerwerków jest możliwy? Producenci mają nadzieję [rozmowa]

Projekt w sprawie ochrony zwierząt przed hukiem petard trafił do sejmowej komisji. Rozumiem, że nie bardzo to Państwa cieszy?

Produkty pirotechniczne klasy F2 i F3 - petardy, baterie, rakiety i rzymskie ognie to 95 procent fajerwerków używanych przez Polaków. Zakaz ich sprzedaży oznacza realną groźbę całkowitej likwidacji branży. A trzeba wiedzieć, że producenci zatrudniają w całej Polsce 10 tysięcy osób, w tym wysokiej klasy specjalistów w zakresie pirotechniki. Wprowadzenie w życie poselskiej poprawki doprowadzi do masowych zwolnień w niewielkich, najczęściej rodzinnych firmach położonych w niewielkich miejscowościach.