Brejza: To zemsta PiS, Schreiber: Brejza stawia własne ambicje nad wolę mieszkańców (RED)

Senator-elekt Ryszard Brejza, dotcychczasowy prezydent Inowrocławia chce, aby - zgodnie z wolą radnych - do czasów wyboru nowego włodarza miastem kierował jego pierwszy zastępca. Minister Łukasz Schreiber odpowiada, że decyzja w tej sprawie leży wyłącznie w kompetencji premiera

Wybrany na senatora dotychczasowy prezydent Inowrocławia Ryszard w swoim oświadczeniu zarzucił premierowi i wojewodzie, że zamiast pozytywnej odpowiedzi na apel radnych, którzy proponowali powołanie jego zastępcy do kierowania miastem na czas wyborów nowego włodarza, będą ustanawiać zarząd komisaryczny. Nazywa to "zemstą PiS. Minister Łukasz Schreiber odpowiedział mu, że to on stawia ambicje polityczne i interes swojej partii ponad wolą mieszkańców Inowrocławia, a wskazanie osoby, która będzie pełnić obowiązku prezydenta miasta leży wyłącznie w kompetencji premiera.