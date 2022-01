Brodniczanin ukradł wkrętarkę wartą prawie 2 tys. zł, a później przyniósł ją na komendę. Przy okazji "wpadł" za posiadanie narkotyków

W minionym tygodniu brodniccy policjanci przyjęli zawiadomienie o kradzieży z terenu marketu budowlanego wkrętarki o wartości 1 tys. 980 zł. Funkcjonariusze szybko ustalili, kto mógł ukraść tę wkrętarkę i pojechali do jego mieszkania. Tam przeszukując mieszkanie należące do 40-latka funkcjonariusze ujawnili 193 tabletki ekstazy, prawie 5 g amfetaminy i niewielką ilość marihuany.

Mężczyzny, który miał ukraść wkrętarkę nie było wtedy w domu. Kiedy dowiedział się, że funkcjonariusze go poszukują, sam stawił się do brodnickiej komendy ze skradzioną wkrętarką. Na skruchę było jednak już za późno - policjanci zatrzymali 40-latka, który oprócz zarzutu przestępstwa kradzieży usłyszał również zarzut posiadania środków odurzających oraz substancji psychotropowych, za co odpowie przed sądem. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Skradziona wkrętarka wróciła na sklepowe półki.