Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia we Włocławku wystartuje z poślizgiem

Na Powiatowe Centrum Zdrowia czekają i mieszkańcy powiatu włocławskiego, i włocławianie. Bo większość poradni mieszczących się w Zespole Przychodni Specjalistycznych przy ul. Szpitalnej we Włocławku znajduje się w starych barakach. I warunki w nich są trudne. A to określenie łagodne.

Inwestycja miała szansę wystartować w marcu. Bo przetarg na budowę Powiatowego Centrum Zdrowia został rozstrzygnięty na początku roku. Spośród sześciu ofert powiat wybrał ofertę firmy "Wiksbud" z Lipna. Ta firma zaoferowała wykonanie inwestycji za 42 miliony 750 tysięcy złotych.

Ale "Wiksbud" inwestycji nie rozpoczął, bo w ostatnim dniu do Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie, które złożyła biorąca udział w przetargu firma Alstal.

Jak się dowiedzieliśmy, na pięć zarzutów, cztery w Krajowej Izbie Odwoławczej zostały w pełni obronione. W piątym do uściślenia pozostała sprawa podwykonawstwa. Krajowa Izba Odwoławcza w żaden sposób nie zarzuciła błędów w procedurze ani także nie zakwestionowało wyboru najtańszej oferty i jej oceny. Ale nakazała w tej jednej kwestii powtórzyć postępowanie przetargowe. I to się stało.