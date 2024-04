Budowa S10 Bydgoszcz - Toruń. Kiedy ma być ukończona cała droga? Znamy termin!

Na biurku wojewody kujawsko-pomorskiego jest już wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla prawie 12-kilometrowej drogi ekspresowej S10 na odcinku Toruń Zachód - Toruń Południe.

To ostatni, czwarty wniosek o wydanie ZRID dla trasy S10 Bydgoszcz - Toruń, która w całości będzie miała 50 kilometrów. Wykonawcą projektu i budowy wspomnianego ostatniego odcinka S10 o wartość niemal 340 mln zł jest konsorcjum firm Rubau Polska (lider) i Poltores (partner). Nowa droga ekspresowa o dwóch pasach ruchu w obu kierunkach i pasem awaryjnym będzie miała dokładnie 11,8 km długości. Zgodnie z umową podpisaną w bydgoskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), wszystkie prace powinny zostać ukończone do końca pierwszego kwartału 2027 roku. Trzy pierwsze odcinku S10 mają być oddane do dyspozycji kierowców do końca 2026 roku. Na razie wycięto tylko drzewa pod pas drogi, ale jest nadzieja rozpoczęcie prac w terenie w połowie bieżącego roku.

ZRID to kluczowy etap

Wykonawca drogi wiodącej na południe od Torunia opracował dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID i właśnie złożył go do wojewody.

Jak wyjaśnia bydgoska GDDKiA - decyzja wojewody określi granice terenu pod budowę tego odcinka drogi i umożliwi rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości. Tak jak zwykle się dzieje, postępowanie administracyjne w tej sprawie będzie prowadził wojewoda. Uzyskanie decyzji ZRID oznacza dla wykonawcy możliwość rozpoczęcia robót budowlanych, po wcześniejszym przekazaniu placu budowy. Dyrekcja uważa, że będzie to możliwe jeszcze pod koniec tego roku.

Taki jest zakres prac

Droga realizowana jest w systemie „Projektuj i buduj” w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. i stanowi czwarty odcinek drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz - Toruń.

Na prawie 12-kilometrowej trasie powstanie 11 obiektów inżynierskich i dwa nowe węzły: Toruń Podgórz i Toruń Czerniewice.

Droga skróci dojazd do autostrady A1 dla kierowców jadących z Bydgoszczy, a także ułatwi dostęp do A1 kierowcom z Torunia. Warto przypomnieć, że ten odcinek drogi, a zatem południowa obwodnica Torunia, już od niemal 20 lat ma status ekspresowy („S”), ale zbudowany został w standardzie jednojezdniowym. Posiada jest pasem rezerwy, która właśnie teraz zostanie wykorzystana do budowy pełnego przekroju 2x2. Co ciekawe, w ramach tego zadania ul. Bydgoska przebiegająca przez tereny gminy Wielka Nieszawka, która stanowi fragment starej drogi krajowej nr 10, odłączona wraz z budową obwodnicy, zostanie na nowo połączona z obecną drogą krajową nr 10 w Cierpicach, jako droga dojazdowa rangi wojewódzkiej.

Pozostałe odcinki S10

Cała trasa S10 połączy w przyszłości (wg planów do 2030 r.) Szczecin, przez Piłę, Bydgoszcz i Toruń z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej i będzie miała ok. 410 km długości. Tak powstanie nowoczesny alternatywny i równoległy szlak transportowy na północ od autostrady A2.

Realizacja wszystkich brakujących odcinków zapisana jest w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.

Obecnie kierowcy korzystają z kilku odcinków S10 o łącznej długości ok. 60 km. W województwie zachodniopomorskim trwają procedury przetargowe dla wszystkich odcinków S10 ze Szczecina do Piły. Dla odcinka wielkopolskiego GDDKiA złożyła już wnioski o uzyskanie decyzji środowiskowej (DŚU) dla odcinka Piła - Wyrzysk (o długości ok. 28 km) oraz dla dobudowy drugiej jezdni obwodnicy Wyrzyska (na odcinku 5 km). W Kujawsko-Pomorskiem w realizacji są wspomniane wyżej cztery odcinki S10 Bydgoszcz - Toruń, a w przygotowaniu znajdują się dwa pozostałe: odcinek Wyrzysk – Bydgoszcz (uzyskał już decyzję środowiskową, a w lutym br. podpisano umowę na rozpoznanie i badanie podłoża z elementami Koncepcji programowej), oraz odcinek od autostrady A1 do Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (częściowo w woj. mazowieckim), gdzie trwają prace nad Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym (STEŚ). Trwają też prace przygotowawcze nad poszerzeniem o dodatkowy pas ruchu autostrady A1 na odcinku Toruń - Włocławek, który będzie miał wspólny przebieg z S10.

