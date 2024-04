Obwodnica Nowej Wsi Wielkiej ma być dwukrotnie droższa - szacuje Ministerstwo Infrastruktury

Rządowe plany budowy co najmniej 100 obwodnic (bo tak napisano w dokumentach) w ciągu dróg krajowych na lata 2020-2030 (z perspektywą do 2033 r.) przygotowane zostały jeszcze przez władze PiS i uchwalone przez Radę Ministrów 13 kwietnia 2021 roku. W Krajowym Funduszu Drogowym zabezpieczono 28 mld zł.

Nasze sześć obwodnic

Zakończono dopiero dwa zadania

Inne inwestycje w ramach rządowych planów

Poza budową sześciu obwodnic w naszym regionie w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do roku 2030 zaplanowano m.in. poszerzenie o trzeci pas 34,8- kilometrowego odcinka autostrady A1 od węzła Toruń Południe do węzła Włocławek Północ. Ta inwestycja ma status „w przygotowaniu”. Cała autostrada A1 przecinająca Polskę z północy na południe ma 566,6 km długości.

W przygotowaniu jest także przedłużenie drogi ekspresowej S5 o 150 km spod Grudziądza w okolice Ostródy. Pełne oddanie tego odcinka planowane jest do roku 2032.

Status „w budowie” ma już 50,6-kilometrowy fragment drogi ekspresowej S10 między Bydgoszczą a Toruniem (na razie wycięto pas lasu, a kierowcy mają nią jechać do końca 2026 roku). W przygotowaniu dokumentacji zaś znajdują się fragmenty S10 na pograniczu Wielkopolski i Kujawsko-Pomorskiego oraz od A1 do obwodnicy Warszawy (łącznie do 171 km). Cała S10 przecinająca kraj równoleżnikowo ma być oddana do roku 2032.

Poza programem budowy 100 obwodnic, ale w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do roku 2030, w Kujawsko-Pomorskiem powstaną dwie inne obwodnice w ciągu jednej drogi krajowej nr 25 omijające Sępólno i Kamień Krajeński.