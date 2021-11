Budował schronisko dla zwierząt w Grudziądzu i w trakcie musiał zejść z placu. Wygrał w sądzie z inwestorem - MZK

- Po doliczeniu odsetek ta kwota wynosić będzie około 400 tys. zł. To i tak mało w porównaniu do tego, czego domagaliśmy się od MZK. Według naszego pozwu powinniśmy otrzymać około 3 mln zł - uważa Henryk Taczyński z Taczbudu. - Jednak małe, ale jest poczucie sprawiedliwości że wygraliśmy, tym bardziej że niższa instancja, czyli Sąd Okręgowy w Toruniu to nam kazał zapłacić około 1 mln zł na rzecz MZK.