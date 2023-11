Bulwersujące ustalenia w sprawie sieci aptek. Czy klienci z Kujawsko-Pomorskiego byli podsłuchiwani?

Rzecznik praw obywatelskich, Marcin Wiącek, skierował interpelację do Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, w związku z doniesieniami przedstawionymi przez "Puls Farmacji".

Musieli podpisywać zgodę na podsłuch

Wypowiedź anonimowej byłej pracownicy wskazuje, że podczas podpisywania umowy o pracę otrzymała do podpisania osobne zgody na rejestrowanie obrazu i dźwięku . Przekazano jej jednak tylko kopię umowy, a informacje o zainstalowanych mikrofonach poznała od innych pracowników. Kierownictwo nie przedstawiło powodów nagrywania ani informacji na temat dalszego losu nagrań .

Złamano tajemnicę zawodową

Informatorzy "Pulsu Farmacji" ujawnili również, że farmaceuci i kierownicy aptek nie mieli dostępu do nagrań. Pracownicy otrzymywali co kilka tygodni oceny od koordynatora, kładące nacisk na sprzedaż zamienników oraz wydawanie leków w mniejszych opakowaniach dla seniorów.

Rzecznik praw obywatelskich podkreśla, że sytuacja ta narusza prawo do prywatności , szczególnie pracowników farmaceutycznych związanych z tajemnicą zawodową, oraz pacjentów, którzy mają prawo do zachowania tajemnicy informacji zdrowotnych. Ponadto, istnieje podejrzenie naruszenia praw pracowniczych wynikających z kodeksu pracy.

Naczelna Rada Aptekarska - sprawdzimy w regionach

Rzecznik zwrócił się do prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej z pytaniami dotyczącymi działań podjętych w tej sprawie. Oczekuje informacji na temat działań mających na celu wyjaśnienie sytuacji oraz zapytań, czy zgłoszono to do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Państwowej Inspekcji Pracy.

Odpowiadając na pismo rzecznika, prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska poinformowała, że Izba zwróciła się do wszystkich okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej „z prośbą o przekazanie informacji na temat ewentualnych skarg lub sygnałów, jakie mogły wpływać do organów okręgowych izb aptekarskich".