Burmistrz Tucholi: - W sklepie czuję się jak wariat. Większość ludzi nie ma maski

Burmistrz Tucholi o odporności zbiorowej

Włodarz przywołuje przypadek z poprzedniej jesieni - młodego tucholanina, obnoszącego się, "że on nie musi maski nosić, bo nikt mu nic nie zrobi": - Potem się dowiedziałem, że jego mama zmarła na Covid-19. Może matkę zaraził, bezobjawowo przenosząc wirusa.

W powiecie najwięcej zaszczepionych jest w gminie Tuchola. To 47,6 proc. mieszkańców (podwójna dawka). W gminach wiejskich jest gorzej. Od sierpnia większego progresu nie widać, choć szczepionkobusy, które tam się pojawiły, poprawiły dane. Burmistrz Tucholi jest pesymistą, co do nabycia przez Polaków odporności zbiorowej. - My jej nigdy nie osiągniemy, jeżeli takie będzie podejście - jest pewien. - Do mnie trafiają te opinie ekspertów, które mówią, że jeżeli zachorują zaszczepieni, to Covid-19 lżej przejdą. - A 95 proc. zgonów jest teraz wśród niezaszczepionych. Jeżeli to nie jest wystarczający argument, to ja innych nie znajduję.