Rowerem wokół Zalewu Smukalskiego nad Brdą. Oto pomysł na wycieczkę dla każdego turysty

Każdy wyniesie z tej wyprawy wyłącznie pozytywne wrażenia, a te to głównie widoki na rozlewającą się w wąskiej dolinie i przypominającą jezioro Brdę. Tak naprawdę jest to jezioro, tyle że sztuczne, bo utworzone dzięki spiętrzeniu nurtu rzeki o 8 metrów na zaporze hydroelektrowni w bydgoskiej Smukale.

Przy maksymalnym piętrzeniu Zalew Smukalski osiąga powierzchnię 96 hektarów, długość 6-8 kilometrów, zaś średnią szerokość 120-150 metrów. Dlatego zalew nadal, zwłaszcza na swym górnym i środkowym odcinku, przypomina rzekę. Dopiero na wysokości bydgoskiego peryferyjnego osiedla Smukała woda staje się szersza (do ok. 200 m) i zaczyna przypominać jezioro.

Ten fakt wykorzystali mieszkańcy Smukały – oprócz stale zamieszkanych domów, wybudowano tu wiele domków typowo letniskowych z działkami schodzącymi do samej wody, z pomostami.