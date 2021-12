Bydgoska Pesa planem filmowym do filmu "Negatyw" Roberta Wichrowskiego. Zobaczcie, jak kręcili zdjęcia!

Podróż do miejsc dzieciństwa

„Negatyw” to opowieść o znanym fotografie, który odbywa podróż do miejsc swojego dzieciństwa. Droga, którą odbywa pociągiem jest swoistą metaforą jego skomplikowanego życia. Znacząca część zdjęć powstaje dzięki wsparciu i z wykorzystaniem zaplecza PESA S.A., m.in. sceny, których akcja rozgrywa się w pociągu. Wcześniej zdjęcia realizowane były w Bydgoszczy i Ostromecku. Film produkuje Faun Film Factory, koproducentami są Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy i Studio Besta. Produkcję wsparł też Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. „Negatyw” trafi do kin w 2022 roku.