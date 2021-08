Pesa zarabia i daje zarobić innym firmom z Kujawsko-Pomorskiego [liczby, wideo]

- Współpracujemy z Pesą od 8 lat, dostarczając takie komponenty, jak m.in. w pełni sterowane lusterka elektryczne, zewnętrzne i wewnętrzne, czy rampy dla inwalidów dostosowane do pojazdów kolejowych i tramwajowych - opowiada nam Arkadiusz Polanowski, właściciel firmy Larisa we Włocławku.

- Zatrudniamy 30 osób i aktualnie 40 procent naszej produkcji stanowią zamówienia dla Pesy. Gdyby upadła, to byłby także nasz problem. Państwo zainwestowało w bydgoski zakład, ale to się zwraca w podatkach, które płacą jego wszyscy podwykonawcy - dodaje Polanowski.

- Takie firmy motywują do rozwoju swoich mniejszych podwykonawców. Bo, skoro Pesa rozwija się i produkuje coraz to bardziej nowoczesne pojazdy, to ma i wobec nas coraz większe wymagania - komentuje Piotr Trzciński, właściciel ASO DTS w Szubinie, która od 2012 roku świadczy dla niej usługi serwisowe. - Oznacza to, że my rozwijamy się przy okazji Pesy, ona nadaje nam pewien ton. Zatrudniamy 30 osób.