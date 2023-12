Do bydgoskiej firmy Święty Mikołaj przyjechał mammobusem! Pracownice firmy Abramczyk przebadane

Jak wiadomo, mammografia to radiologiczna metoda badania piersi. Jej zdolność do uwidoczniania wielu charakterystycznych zmian pozwala na wczesne rozpoznanie raka. Jest więc badaniem wykonywanych w ramach profilaktyki raka piersi.

- W Abramczyk Team dbamy o zdrowie naszych pracowników - komentuje w rozmowie z „Pomorską” Alicja Janasińska, HR Manager w Abramczyk Sp. z o.o. - Staramy się zapewnić im bezpieczeństwo, wspieramy aktywność fizyczną w każdej postaci. Mammobus, który w mikołajki przyjechał do naszych kobiet, to był inicjatywa wiceprezesa, Marka Abramczyka, a narodziła się po tym, jak na raka piersi zmarła jedna z naszych pracownic.

Mammobus przyjedzie do firmy Abramczyk jeszcze raz - w styczniu!

Alicja Janasińska mówi nam, że akcja zostanie powtórzona w styczniu przyszłego roku: - Dlatego, że w mammobusie jednego dnia można przebadać tylko 100 pań, a my mamy więcej pracownic.

To kolejne przedsięwzięcie prozdrowotne w firmie Abramczyk - od dawna stawia ona na dobrą formę fizyczną swoich pracowników i np. kupuje rowery, by mogli nimi dojeżdżać do pracy.