Bydgoszcz. Akademia Piłkarska Małych Mistrzów zaprasza na bezpłatne zajęcia ogólnorozwojowe przez całe wakacje

Wakacje Oponeo z AP Małych Mistrzów w Bydgoszczy to propozycja dla dziewczynek i chłopców w wieku od 4 do 11 lat. Zajęcia ogólnorozwojowe (a nie tylko treningi piłkarskie) będą prowadzone we wszystkie wtorki i czwartki przez całe wakacje 2021. Mali sportowcy będą ćwiczyć i bawić się pod opieką trenerów. Powstaną 3 grupy wiekowe: 8-11 lat, 6-7 lat, 5 lat i młodsi.

- Na zakończenie wakacji wszystkie dzieci wezmą udział w wielkim finale. Wtedy, poza zajęciami sportowymi, będą mogły skorzystać m.in. z dmuchanego boiska i dmuchanego toru przeszkód - zapowiadają trenerzy z AP Małych Mistrzów.