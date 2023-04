Bydgoszczanie mogą korzystać z rowerów elektrycznych. Strefa obejmuje kilka osiedli

- Mieszkańcy Bydgoszczy bardzo docenili nowy środek transportu miejskiego - w ubiegłym roku pokonali ponad 70 tys. km na rowerach elektrycznych Bolt. Widzimy też, że elektryczne jednoślady doskonale uzupełniły naszą ofertę usług mikromobilnych, ponieważ sprawdzają się na dłuższych dystansach – średni czas przejazdu rowerem to nawet 8 minut. Dzięki temu w Bydgoszczy jest duży wybór środków transportu multimodalnego - mówi Weronika Ners, odpowiedzialna za operacje rowerów elektrycznych Bolt w Bydgoszczy.

Jeździć bezpiecznie i zgodnie z przepisami

- Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić - mówi Martyna Kurkowska, rzeczniczka prasowa firmy Bolt.

W przypadku ścieżek połączonych z chodnikiem to kierujący rowerem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. Warunkowo rowerzyści mogą poruszać się chodnikami. Jeśli szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Gdy warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), może on jechać po chodnikach lub drogach dla pieszych, ale jest obowiązany jechać powoli i zachować szczególną ostrożność, jak również ustępować miejsca pieszym. Co więcej, rowerzysta musi jechać z prędkością zbliżoną do prędkości z jaką poruszają się piesi