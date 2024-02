Bydgoszczanin kierował grupą przestępczą o charakterze zbrojnym. Zatrzymali go łowcy głów

Mieszkaniec Bydgoszczy kierował grupą przestępczą

Poszukiwania bydgoszczanina trwały 3 lata

- Poszukiwaniem, unikającego kary bydgoszczanina, niemal od początku zajęli się policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Liczne sprawdzenia, zapytania i skrupulatna analiza oraz łączenie różnego rodzaju pozyskanych wątków, dotyczących skazanego, niestety początkowo nie przynosiła rezultatu. Funkcjonariusze nie odpuszczali jednak i nadal śledzili losy wielu powiązanych z nim osób. To pozwoliło na wywnioskowanie, że poszukiwany mógł wyjechać do Niemiec, gdzie zamieszkał. Na tej podstawie, w kwietniu ubiegłego roku, kryminalni zwrócili się do sądu z wnioskiem o wydanie za nim Europejskiego Nakazu Aresztowania - dodaje Ogonowska.

Poszukiwany wpadł w Fordonie

Gdy mężczyzna na chwilę wrócił do Polski, zatrzymali go łowców głów z bydgoskiej policji. 54-latek wpadł w ich sidła w miniony piątek (23 lutego), na jednej z ulic bydgoskiego Fordonu. Jeszcze tego samego dnia policjanci doprowadzili go do zakładu karnego. Za kratami, zgodnie z zasądzonym wyrokiem, spędzi ponad 3 lata.