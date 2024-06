Bydgoszczanin koczował na kanapie przed domem. Wyjaśniamy, co się stało

Czytelniczka mówi, że informowała o sprawie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, policję i straż miejską. - W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dowiedziałam się, że ktoś ma do tego pana Jarka przyjechać - mówi pani Julianna, sąsiadka. - Czekam na jakąś reakcję.

- Zniknął, ale potem któregoś dnia pojawił się znowu. Siedział na kanapie przed domem. Sąsiedzi przynoszą mu wodę i jedzenie. To trwa i trwa - alarmowała jedna z mieszkanek z ulicy Na Wzgórzu na osiedlu Wilczak w Bydgoszczy.

Przyszła pomoc z MOPS

Oddźwięk nastąpił we wtorek 11 czerwca, na miejsce faktycznie przyjechali pracownicy opieki społecznej. Pan Jarosław, jak się dowiadujemy, trafił do schroniska dla osób w kryzysie bezdomności.

Z relacji mieszkańców najpierw wynikało, że liczący 70 lat mężczyzna został pozbawiony dachu nad głową. Wcześniej pomieszkiwał w sąsiadującym domu. Sprawdziliśmy, jak wyglądał jego przeszłość. Okazało się, że sprawa jest bardziej skomplikowana, niż to wyglądało na pierwszy rzut oka.

- Jarek mieszkał wcześniej w moim domu, był partnerem mojej mamy. Kiedy zmarła, kilka lat temu, nie miał, gdzie się podziać - mówi mieszkanka z ulicy Na Wzgórzu. - Przyszedł potem raz, zapytał, czy może się ogrzać. To zima była. Wpuściłam go.

Mężczyzna pomieszkiwał kątem w piwnicy. - Jak człowiekowi nie pomóc? Nie robił problemów, ale z czasem zaczął już poważnie sobie popijać. Miał też problemy ze zdrowiem, z nogami. Próbowałam go namawiać, by zgodził się na wezwanie pogotowia. Nie chciał, mówił "Gdzie ja tam pójdę?!". Co można zrobić? Siłą przecież się nie da.