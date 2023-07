Bydgoszczanin uniewinniony w sprawie parkowania. Znak "Strefa zamieszkania" nieważny

- Sąd uniewinnił mojego syna w sprawie parkowania na osiedlu paryskim. Jednoznacznie uznał, że nie popełnił wykroczenia - mówi pan Paweł, który zwrócił się ze sprawą do redakcji.

Rok walki o parkowanie za znakiem

- Poza tym są tylko miejsca garażowe, które można wykupić za 60-80 tys. zł - zaznacza ojciec ukaranego. - Poza tym, zazwyczaj pod tabliczkami o "strefie zamieszkania" umieszczane są informacje, np. o wyłączeniach dla pojazdów służb komunalnych. Zatem, by było sprawiedliwie, karani powinni być również za każdym razem kierowcy śmieciarek wywożący odpady z tego osiedla.

Pierwszy wyrok w tej sprawie zapadł na początku listopada 2022 roku. Najpierw Sąd Rejonowy w Bydgoszczy uznał, że pan Bartłomiej dopuścił się wykroczenia z art. 97 Kodeksu wykroczeń, bo nie zastosował się do znaku D-40 o strefie zamieszkania. Za to wymierzył kierowcy grzywnę w wysokości 300 zł i zasądził 120 zł do zapłaty na rzecz Miasta Bydgoszczy. Potem Sąd Okręgowy podtrzymał wyrok.