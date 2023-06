Bydgoszczanka dostała przypomnienie z banku: "Mija termin spłaty raty". Tyle że ona żadnego kredytu nie zaciągała

Interwencja banku

Okazało się, że nastąpiła pomyłka. Po numerze umowy przedstawicielka banku ustaliła osobę, do której miał zostać wysłany sms. Prawdopodobnie tenże klient banku (mający w nim kredyt) zmieniał dane. Podczas dokonywania aktualizacji numeru telefonu albo on pomylił jedną cyfrę, albo pracownica banku źle ją zapisała. To dlatego wiadomość z przypomnieniem, zamiast do klienta, trafiła do bydgoszczanki.