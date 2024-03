Bydgoszczanka: "Przekazałam choremu dziecku 1,5% podatku. E-PIT wyliczył 20 zł. Tak mało?"

Pieniądze państwa, które i tak trzeba "oddać"

I tak np., jeśli w ciągu całego roku 2023 ktoś odprowadził w zaliczkach podatek w wysokości 6000 zł, to jego 1,5 proc. wynosi 90 zł. 1,5% to pieniądze należne państwu, które i tak podatnik musi "oddać".

Tak podarować na konkretny cel szczegółowy

Jeżeli podatnik chce, aby wsparcie zostało przeznaczone na konkretny cel szczegółowy, to może ten cel określić w przewidzianej do tego rubryce w zeznaniu podatkowym.

Jeżeli podatnik dokonuje rozliczenia rocznego korzystając z usługi Twój e-PIT – do czego zachęca i namawia Krajowa Administracja Skarbowa – to w przygotowanym przez KAS zeznaniu, automatycznie zostanie wskazana OPP, której przekazano 1,5 % podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1,5 % podatku należnego). Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły podatnik wskazał cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie wskazany w przygotowanym przez KAS zeznaniu.