Sara z Bydgoszczy dzielnie walczy o swoje młode życie i bardzo potrzebuje naszej pomocy. To możemy dla Niej zrobić!

Agnieszka Brzeczek z Bydgoszczy od siedmiu lat choruje na nowotwór złośliwy mózgu. Gdy wydawało się, że go pokonała - glejak znów zaatakował! Z jeszcze większą siłą! Obecna wznowa to już 3 stopień...…

W Polsce już nie chcą jej leczyć. Zaczęła szukać pomocy na całym świecie!

„Właśnie mój cudowny humor został rozbity na kawałki. Dostałam telefon odnośnie kosztu leku, który powinnam przyjąć 6 razy. 100 mg kosztuje 33 tys. zł, a ja po wyliczeniu, ze względu na wagę i wzrost, musiałabym przy jednym wlewie przyjmować 4 razy 100 mg, czyli 132 tys zł. Łatwa matematyka za sam lek daje nam prawie 800 tys. zł. Do tego dojdą koszty opłacenia kliniki w Izraelu, dwa razy badanie PET, przeloty, zakwaterowanie, wyżywienie wszystko liczone w euro. Wkrótce wideokonferencje z lekarką z Sheby, największej kliniki w Tel Awiwie, gdzie miałabym mieć podawany lek i wtedy dowiem się więcej szczegółów. Jednak już teraz łatwo można wyliczyć że może być to nawet 1 – 1,5 mln zł. Proszę Was o każdą złotówkę! W tym momencie zaczynam ogromną walkę o własne życie” - zaapelowała kilka dni temu Sara na swoim facebookowym profilu.

Licytacje - Pomoc dla Sary

Tam, w grupie "Licytacje - Pomoc dla Sary" - KLIKNIJ znajdziemy m.in. mnóstwo przedmiotów i usług na sprzedaż, ofiarowanych przez Jej bliskich, przyjaciół, znajomych bliższych i dalszych, których poruszył los młodej bydgoszczanki. Pieniądze ze zbiórki trafią na jej zagraniczne leczenie i, oczywiście, każdy z nas może dołączyć do tej akcji. Dużo się w tym temacie dzieje w mediach społecznościowych, a to znak, jak bardzo jest przez wszystkich lubiana i podziwiana za swoją walkę z najtrudniejszym wrogiem!

Turniej Charytatywny dla Sary - 6 kwietnia

Kilka dni temu Sara trafiła do szpitala z ogromnym bólem brzucha i wymiotami. Skontaktowaliśmy się z jej siostrą, Roksaną, która powiedziała nam, że liczy się każda pomoc i jest pilnie potrzebna! Roksana Fodrowska poinformowała nas o kolejnym, Kliknij: „II Turnieju Charytatywnym Darta dla Sary”, który odbędzie się Botanic Bydgoszcz, 6 kwietnia o godz. 17.00 przy ulicy Wiatrakowej 1 w Bydgoszczy Wydarzenie zostało utworzone na Facebooku. A to link do do zbiórki na leczenie Sary w Izraelu - KLIKNIJ.