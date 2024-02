Jak i gdzie przekazać 1,5% podatku? Te fundacje z kujawsko-pomorskiego potrzebują pomocy

Stowarzyszenie "Dzięki Wam" robi remonty i przekazuje jedzenie

Pomoc dla Kubusia - długo by wymieniać jego choroby

Oczywiście nie jesteśmy w stanie opisać wszystkich, którym warto pomóc, ale na nasze wsparcie czekają też inni mieszkańcy regionu, jak m.in. Kubuś Laydych, który cierpi m.in. na: autyzm, chorobę Leśniowskiego-Crohna, zespół Blaua, encefalopatię padaczkową, brak rozwoju mowy, zespół LiFraumenii i... długo by jeszcze wymieniać schorzenia, z którymi musi na co dzień mierzyć się ten 4-letni chłopiec. Numer KRS Fundacji JiM, gdzie możemy pomóc chłopcu to 0000127075 , w rubryce szczegółowej należy wpisać: #3204 Jakub Laydych. Jednocześnie na Facebooku trwają akcję "Normalność dla Kubusia" oraz "Licytacje dla Kubusia" - tutaj też można wesprzeć leczenie i terapię chłopczyka.

Natalka Borowska - za dziewczynką kolejna operacja

A może ktoś zechce przekazać Natalce Borowskiej? Urodziła się z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym, przeszła wiele operacji, ostatnia bioder nie przyniosła spodziewanego efektu. Wymaga ciągłego leczenia i kosztownej rehabilitacji, która może uwolnić ją od strasznego bólu, ale to jeszcze potrwa. Rodzice walczą o córkę każdego dania, ale to, niestety, kosztuje. Każdy może pomóc tej ślicznej dziewczynce przekazując jej 1, 5 % swojego podatku na numer KRS - 0000396361, cel szczegółowy - 0092551 Natalia.

Jak przekazać 1,5% podatku?

Agnieszka Brzeczek z Bydgoszczy od siedmiu lat choruje na nowotwór złośliwy mózgu. Gdy wydawało się, że go pokonała - glejak znów zaatakował! Z jeszcze większą siłą! Obecna wznowa to już 3 stopień...…

Jak przakazać 1,5% w e-PIT?

Obecnie podatnicy nie muszą już wypełniać wniosków ani deklaracji by rozliczyć PIT. Zrobi to za nich KAS, bazując na informacjach od płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu za rok ubiegły i znajdujących się w rejestrach własnych oraz innych rejestrach państwowych. Tak przygotowane PIT jest dostępny od 15 lutego na Portalu Podatkowym. Można go elektronicznie zweryfikować, zaakceptować lub poprawiać i uzupełniać lub też całkowicie odrzucić deklarację i rozliczyć się samodzielnie. W przypadku, gdy do 30 kwietnia pozostanie bez zmian, to wtedy zostanie uznany za akceptowany.