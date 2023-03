Bydgoszczanka w tym roku kończy 46 lat. Chciała dostać pracę, ale firma szukała osób do 45. roku życia. Dostała?

Załoga dostała wypowiedzenia jesienią 2022 roku i zaczęła szukać pracy na wolnym rynku. - Na razie bez efektu - przyznaje bydgoszczanka. - Znalazłabym w sklepie albo w marketingu, a ja do tych branż nie pasuję. Na produkcję też by mnie przyjęli, ale na zmiany. Mąż pracuje na zmiany. Muszę mieć stałe godziny. Mieszka z nami moja schorowana mama. Nie może przebywać sama w domu dłużej niż parę godzin. Opiekunka z zewnątrz nie wchodzi w grę. Z pieniędzmi krucho. Biorę dorywcze fuchy, dopóki nie znajdę stałej pracy.

Ogłoszenie z internetu

45-latka zdziwiła się, bo usłyszała odmowę. Jej rozmówczyni wyjaśniła, że „kryterium wiekowe jest nieprzekraczalne”, ponieważ firma planuje inwestować w kadrę. Będą więc szkolenia, za jakie zapłaci pracodawca. Skoro on wyda pieniądze na ludzi, to ma nadzieję, że oni jak najdłużej u niego zostaną.

Dokumenty do kosza

Nie weźmiemy pod uwagę pani CV. Akurat do mnie one wszystkie trafiają. Odpowiadam za wybór tych dokumentów kandydatów, które spełniają nasze wymogi. Pani tego wymogu nie spełnia. Szefowi nie przekażę pani życiorysu.

Bydgoszczanka się rozłączyła. Przykro jej się zrobiło. Po paru dniach weszła na portal. Chciała zobaczyć, ile osób zobaczyło ogłoszenie (takie statystyki są dostępne na stronie). Ogłoszenia już nie było. Zostało zdjęte, ale niesmak pozostał.

Nie ona pierwsza poczuła się dyskryminowana.

Wybierają przykładowo takich do 30-tki (starszych uważają za starych), tych, co nie mają dzieci albo mają, lecz dorosłe (według nich, rodzice małych dzieci będą często żądać wolnego). Następni zwracają uwagę, czy kandydat mieszka w mieście, w którym znajduje się firma. Jak jest spoza, to kandydaturę odrzucają. Kolejni właściciele przedsiębiorstw, jeśli mają wybrać między kobietą a mężczyzną, decydują się na faceta. Później wyjaśniają, że panowie są lepszymi pracownikami. Jeszcze inni przedsiębiorcy twierdzą, że jak mają dać pracę, to jedynie Polakowi. Zagranicznych kandydatów, zwłaszcza Ukraińców i innych ze Wschodu, nie tolerują.