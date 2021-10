Byłe zakłady mięsne w podwłocławskich Czerniewicach sprzedane! Jest nowy właściciel

Przez ostatni rok negocjacje z Funduszem Leasingowym PKO w Łodzi w sprawie sprzedaży zakładowych obiektów w Czerniewicach prowadziła firma "Food Park", która jest m.in. właścicielem chłodni w Dziardonicach w gminie Kowal. I negocjacje te zakończyły się powodzeniem. Byłe zakłady MAT przeszły w tym tygodniu w ręce firmy "Food Park".

Czy w czerniewickich zakładach zachowany zostanie profil produkcji? Przypomnijmy, że zanim MAT zadomowił się w Czerniewicach, było tu przedsiębiorstwo państwowe. W latach świetności to przedsiębiorstwo należało do największych pracodawców w powiecie włocławskim. I miało swoją renomę, sprzedawało swoje wyroby m.in. do Anglii.W najlepszym okresie zatrudniało kilkuset pracowników. Ale też współpracowało z wieloma rolnikami w regionie - skupowało i ubijało dziennie ponad tysiąc tuczników.

Wszystko jednak wskazuje na to, że profil produkcji w czerniewickich obiektach zostanie zmieniony. Jak się bowiem nieoficjalnie dowiedzieliśmy, firma "Food Park" ma się zająć skupem, przetwórstwem i konfekcjonowaniem owoców i warzyw.