Były prezes KSM w Inowrocławiu tłumaczy jak stracił stanowisko i zachęca do udziału w Walnych Zgromadzeniach. Komentarz Rady Nadzorczej KSM

- Podczas zgromadzeń zarząd Spółdzielni poddany zostanie, jak co roku, ocenie, by uzyskać absolutorium. Nie będą mógł spotkać się osobiście ze Spółdzielcami, a chciałbym poddać się takiej ocenie za ostatnie trzy lata kierowania przeze mnie KSM - słyszymy od Jana Gapskiego.

Jak wspomnieliśmy, Jan Gapski jeszcze do niedawna był prezesem KSM w Inowrocławiu. W rozmowie z naszym reporterem wyjaśnił, dlaczego stracił stanowisko.

- 1 stycznia bieżącego roku przeszedłem operację. Po nieco ponad dwóch miesiącach od niej, podczas zwolnienia lekarskiego odwołano mnie ze stanowiska. Powodem nie były jakiekolwiek przewinienia czy uchybienia z mojej strony, tylko rzekoma długotrwała choroba. Tylko, czy dwa miesiące przebywania na zwolnieniu lekarskim można nazwać długotrwałą chorobą? - pyta Jan Gapski.

Były prezes zwraca uwagę, że do dziś wielu mieszkańców bloków spółdzielczych nie wie nic o odwołaniu go ze stanowiska, bo na internetowej stronie inowrocławskiej Spółdzielni nie zamieszczono do dnia dzisiejszego żadnej informacji na ten temat. Jego zdaniem, bardzo długo nie widziała o tym również duża część pracowników KSM. Jest to o tyle istotne, że mieszkańcy i pracownicy powinny wiedzieć kto zarządza ich majątkiem i decyduje o sprawach Spółdzielni. Dlaczego Zarząd ukrywał to przed członkami Spółdzielni?